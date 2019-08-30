В запутанной истории с обменом пленными между Россией и Украиной появилась новая информация. Официальной встречи пленных украинских моряков и политзаключенных в аэропорту "Киев" не будет, их сразу отвезут в больницу.

Об этом порталу Крым.Реалии сообщил источник в командовании Вооруженных сил Украины.

О том, что сегодня,30 августа, не будет встречи в аэропорту, ранее на условиях анонимности сообщали и родные моряков.

Других подтверждений этой информации пока нет. Ранее при передаче украинских политузников они проходили обследование и лечение в "Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами Украины.

"Страна" следит за историей с обменом пленными между Россией и Украиной в режиме онлайн.