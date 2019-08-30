В Пентагоне выступают за продолжение военной помощи Украине. Об этом передает американское издание Politico со ссылкой на источники.

В частности, в американском военном ведомстве заявили, что пересмотрели пакет помощи Украине, но выступают за то, чтобы сохранить его в дальнейшем. По словам источника такое мнение представителей Пентагона было направлено в Белый дом.

Ранее американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Украинская сторона должна была в 2019 году получить $250 млн. На время пересмотра выделяемые средства будут заморожены. Решение Трампа обусловлено тем, что он хочет удостовериться, что они используются наилучшим способом.

Ранее представители Минобороны Украины и Пентагона подписали меморандум о поиске пленных и пропавших без вести.