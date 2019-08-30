В ситуации с обменом пленными между Украиной и Россией остается много неясного. После того, как появилась информация, что украинские пленные и военные моряки уже вернулись в Киев, адвокат россиян Валентин Рыбин заявил, что его клиенты все еще в СИЗО.

Об этом этом передает ТАСС.



"Пленные в Украине сидят на базе и по СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен", - сказал Валентин Рыбин.

По словам Рыбина, обмен, предположительно, состоится во вторник, 3 сентября. Ранее адвокат заявлял, что с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан Российской Федерации. Помимо Максима Одинцова и Александр Баранов, среди возможных участников обмена юрист называл Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева.

В то же время в аэропорту Киева собралась большая группа прессы для встречи пленных.

"Страна" следит за обменом в режиме онлайн.