Под Харьковом произошло необычное ЧП. Здесь полиция задержала 59-летнего ранее судимого жителя с. Высочиновка (Змиевский района), который угрожал врачам катаной.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Пациент в состоянии алкогольного опьянения достал из чехла меч типа "катана" и, сделав им несколько взмахов, приставил его к медику. Мужчина заявил медперсоналу больницы и пациентам о своей безнаказанности за любые свои поступки", - уточнили детали в полиции.

Как установило следствие, мужчина пришел в амбулаторию, чтобы измерить давление и принес с собой меч. Семейный врач сделала замечание пациенту, но тот ответил нецензурной бранью, стал угрожать персоналу физической расправой, после чего и обнажил меч.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований и сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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