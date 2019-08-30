Сегодня ночью, 30 августа, состоялся большой обмен между Россией и Украиной. Пленные украинские моряки уже прибыли в столицу нашей страны. А в столичном аэропорту "Киев" тем временем уже собралась большая группа журналистов.

Об этом передает портал Крым.Реалии.

Фото: ru.krymr.com

Десятки журналистов прибыли в аэропорт после сообщений, что именно сюда прибудут политзаключенные и моряки в рамках украинско-российского обмена.

Здесь же находится и жена украинского моряка Романа Мокряка - Оксана.

Напомним, что ранее родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал один из родных наших моряков, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

"Страна" следит за обменом с Россией.