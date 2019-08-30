Пленные украинские моряки, которых сегодня ночью, 30 августа, Россия отпустила для выдачи Украине, уже находятся на Родине. Таким образом российско-украинский обмен пленными состоялся.

Об этом порталу Крым.Реалии сообщили родные одного из наших пленных моряков.

По их информации, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал один из родных, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Подтверждения данной информации из других источников пока нет.

Ранее "Страна" в материале "Украинцев в автозаках везут в аэропорт" сообщала, что в России объявили о старте масштабного обмена пленными между странами.