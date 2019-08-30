В США, с 29 августа, официально заступили на боевую службу Космические военные силы страны. Космическое командование стало шестым видом вооруженных сил страны, помимо сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны. Руководить новой структурой будет четырехзвездный генерал Джон Реймонд, который, по словам президента США Дональда Трампа, пользуется большим уважением среди коллег.

Флаг командования представили на торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома, как передает ТАСС.



"Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе, в сфере будущего противостояния, - заявил Трамп. - Мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США. Командование должно обеспечить, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта - подготовиться к победе".

Джон Реймонд поблагодарил президента за учреждение структуры и подарил ему медаль с надписью: "Командование Космических сил: 29 августа 2019 года".

Распоряжение о создании Космических сил американский лидер отдал в июне 2018 года. В подчинении командования будут 87 частей и подразделений. В 2019 финансовом году на содержание нового вида вооруженных сил выделено $12 млрд.

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