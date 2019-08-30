Президента США Дональд Трамп уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут за ее длинный язык. Предположительно, отставка произошла после того, как дама рассказала журналистам некие подробности из жизни главы государства. Об этом сообщает газета The New York Times.

Мадлен Вестерхаут в последнее время пыталась расширить круг своих обязанностей в Белом доме, в том числе заняться организацией заграничных поездок президента. Подобные ее действия вызывали недовольство некоторых других чиновников в американской администрации.

Последней каплей якобы стало то, что Вестерхаут встретилась с журналистами в имении Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси) и, предположительно, рассказала им не для печати некоторые подробности из жизни президента. После того, как об этом стало известно, в Белом доме начали активно обсуждать ее предстоящее увольнение. В результате, по информации двух источников, Вестерхаут в четверг, 29 августа, ушла в отставку.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп приказал провести ревизию военной помощи США Украине. На время проверки деньги заморозили.