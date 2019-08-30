Вчера, 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады IX созыва, президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

Об этом передает юридический портал Sud.ua.

Дело в том, что начиная с 1 января 2020 госорганы не смогут самостоятельно представлять свои интересы в судах, а должностные лица, которые сейчас осуществляют представительство на основании доверенности, будут лишены таких полномочий.

Согласно Конституции Украины представительство органов государственной власти и органов местного самоуправления в судах будет осуществляться исключительно прокурором или адвокатами, а штатные юристы потеряют свои полномочия на представительство, за исключением малозначительных дел и случаев самопредставительства юридического лица.

"Отменив" монополию адвокатуры "на представительство органов государственной власти и органов местного самоуправления, штатные юристы продолжат выполнять свои функции по представительству в суде", - отмечали ранее государственные эксперты из группы по доступу к правосудию Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста Юрий Сверба, Сергей Гавриленко и Юлия Навроцкая.

"Бюджет госоргана не "резиновый" - он не предусматривает отдельной статьи расходов на представительство интересов в суде, а, следовательно, на вопросы "Где взять средства на судебный сбор?", "Кто заплатит за почтовые отправления?", "Как доехать в суд, который находится в другом городе / области?" бухгалтерия должна отвечать средствами фонда экономии оплаты труда (если таковые имеются).

А теперь представьте себе, какой коллапс ожидает систему с 1 января 2020 года, когда надо будет оплачивать каждое "процессуальное" движение адвоката, а их количество невозможно будет заранее предусмотреть.

По самым скромным подсчетам только в Минюсте и смежных с ним учреждениях ежегодно около 13 000 судебных дел. Если же провести аналогию со средней суммой оплаты услуг адвоката, который оказывает бесплатную вторичную правовую помощь, то для представительства интересов в таком количестве дел необходим бюджет, как минимум, в 40 млн гривен!

А в Украине только на центральном уровне: Кабмину (подчинено 13 органов), 19 министерств (суммарно подчинено 37 органов), 24 службы, 14 агентств, 4 инспекции, 7 ЦОВВ со спецстатусом, 4 коллегиальных органа, 3 других ЦОВВ и 27 областных государственных администраций. А если говорить о местном уровне, то это - сотни ОТГ, райгосадминистрации и территориальные представительства органов государственной власти, городские и районные советы. Абсолютная цифра вышеуказанных юридических лиц достигать нескольких тысяч, и каждая из них потребует юридических услуг по представительству интересов в суде именно от адвоката ", - подчеркнули эксперты.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде утвердили состав Счетной комиссии.