В ночь на пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Анну Исламову сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой. Ждем", - говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой.

Фото: faceboоk.сom

По предварительной информации в Украину возвращаются украинские моряки, которых после вооруженного нападения в Керченском проливе 25 ноября захватили в плен российские пограничники.

Вот список моряков которые находились в российском плену:

Будзыло Ю.А.

Зинченко В.А.

Опрыско А.А.

Цыбизов С.А.

Артеменко А.А.

Терещенко В.А.

Семидоцкий Е.В.

Беспальченко В.А.

Шевченко А.А.

Варимез В.К.

Власюк М.Б.

Головаш Б.О.

Чулиба С.Р.

Мельничук О.М.

Небылица Б.П.

Костышин В.А.

Попов С.Н.

Безъязычный Ю.Ю.

Мокряк Р.Н.

Эйдер А.Д.

Сорока В.В.

Драч А.Л.

Лисовой В.В.

Гриценко Д.В.

Среди украинцев, что возвращаются из плена есть и украинский режиссер Олег Сенцов, которого 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов задержали в Крыму.

Возвращается на Родину и похищенный 24 августа 2017 на территории Беларуси 21-летний украинец Павел Гриб.

В Украину возвращается и задержанный ФСБ в декабря 2016 года Владимир Балух.

Домой также летит задержан 17 марта 2014 Николай Карпюк. Оккупанты обвиняли его в преступлениях против российских войск в ходе первой чеченской войны.

Ранее "Страна" сообщала, что "Украинцев в автозаках везут в аэропорт". В России сообщают о старте масштабного обмена пленными.

Также мы рассказывали, что пресс-секретарь Луценко опубликовала, а потом удалила письмо Вышинского о согласии на обмен.