Верховная Рада перед самым закрытием своей первой сессии в ночь на пятницу утвердила календарный план второй сессии IX созыва.

За соответствующий проект постановления (№1087) проголосовали 278 народных депутатов.

"Этим проектом предлагается начать вторую сессию IX созыва 3-го сентября и завершить ее работу 24 января 2020 года", - сказал представитель комитета парламента по вопросам регламента Сергей Кальченко, представляя проект постановления.

По его словам, календарный план предусматривает 10 пленарных недель, 6 недель работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях, 5 недель – для работы с избирателями, а также 8 часов вопросов к правительству

Согласно Конституции, очередная сессия Верховной Рады открывается в первый вторник сентября.

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