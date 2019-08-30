Политолог Руслан Бортник заявил, что в новом правительстве Гончарука нет "новых лиц", так как 90% министров работали с предыдущим Кабмином. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"1) "Новые лица" - нет - из 18 членов правительства 16 (или 90%) работали "в" или "с" предыдущими правительствами Яценюка-Гройсмана;

2) "Некомпетентные" / "коты в мешке" - нет - опыт управления большими системами имеют как минимум половина членов правительства (Кулеба, Дубилет, Маркарова, Аваков, Милованов, Криклий, Сурок, Бородянский, Пристайко);

3)"Команда Зеленского" - не совсем так - идеологически почти все связаны работой или сотрудничеством со структурами ЕС и США - преимущественно прозападно ориентированные либералы", - написал Бортник.

Кроме того, политолог написал о каждом члене нового правительства.

"Состав правительства:

1. 1) Премьер-министр Украины Алексей Гончарук - внештатный советник бывшего Министра экологии и природных ресурсов. Советник Первого вице-премьер-министра — Министра экономического развития и торговли Степана Кубива — 2015-2019 гг.;

2. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Дмитрий Кулеба - посол по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций, постоянным представителем Украины в Совете Европы — 2014, 2016 гг.;

3. Вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации – Михаил Федоров;

4. Министр Кабинета Министров Украины – Дмитрий Дубилет — с 2015 года занимался развитием портала iGov;

5. Министр юстиции Украины – Денис Малюська - был избран заместителем Председателя правления BRDO/World Bank Group - центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли и западных партнеров: Всемирного банка и правительства Канады;

6. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Тимофей Милованов - член Совета Национального банка Украины;

7. Министр финансов Украины Оксана Маркарова — министр финансов;

8. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины – Алексей Оржель — бывший член НКРЕКП и BRDO;

9. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий - начальник Главного сервисного центра МВД Украины с ноября 2015 года;

10. Министр развития общин и территорий Украины – Алена Бабак - народный депутат Украины 8-го созыва. Член парламентской фракции "Объединения Самопомощь".;

11. Министр образования и науки Украины – Анна Новосад - генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки Украины[;

12. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая - член Совещательного совета по вопросам здравоохранения при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения (2007-2009), председатель Комиссии по реформированию здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины (2011-2014), жена депутата БПП 8 созыва О. Черненко;

13. Министр культуры, молодежи и спорта Украины – Владимир Бородянский;

14. Министр социальной политики – Юлия Соколовская - директора Департамента расходов бюджета социальной сферы Министерства финансов Украины[2][3], после того к 2017 возглавляла департамента по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики Секретариата Кабинета Министров Украины;

15. Министр внутренних дел – Арсен Аваков — министр внутренних дел с 2014 года;

16. Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины – Оксана Коляда — заместитель Министра по делам ветеранов с 2019 года;

17. Андрей Загороднюк Министр обороны Украины - с 2015 руководитель, затем член проектного офиса реформ при Министерстве Обороны Украины;

18. Вадима Пристайко – министром иностранных дел Украины — заместитель Министра - Первый заместитель Министра иностранных дел Украины (2017)", - написал он.

Скриншот: Facebook/Ruslan Bortnik

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