В четверг завершились ответные стыковые поединки заключительного этапа квалификации - раунда плей-офф футбольной Лиги Европы-2019/20, по итогам которых названы все участники групповой стадии второго по значимости клубного еврокубкового турнира континента.

Как сообщалось, луганская "Заря" по сумме двух матчей уступила испанскому "Эспаньолу" (1:3 в Барселоне, 2:2 - в Запорожье) и досрочно завершила международный сезон.

Жеребьевка основной сетки Лиги Европы состоится 30 августа в Монако.

Отметим, что при жеребьевке киевское "Динамо" благодаря клубному коэффициенту УЕФА попало в первую корзину, "Александрия" - в четвертую.

Участники группового турнира Лиги Европы УЕФА:

Испания - "Севилья", "Хетафе", "Эспаньол";

Англия - "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон";

Италия - "Лацио", "Рома";

Германия - "Айнтрахт", "Боруссия" Менхенгладбах, "Вольфсбург";

Франция - "Ренн", "Сент-Этьен";

Россия: "Краснодар", ЦСКА;

Португалия - "Брага", "Гимарайнш", "Порту", "Спортинг";

Украина - "Динамо" Киев, "Александрия";

Бельгия - "Гент", "Стандард";

Турция - "Бешикташ", "Истанбул Башакшехир", "Трабзонспор";

Голландия - "Алкмаар", ПСВ, "Фейеноорд";

Австрия - "Вольфсберг", ЛАСК;

Дания - "Копенгаген";

Швейцария - "Базель", "Лугано", "Янг Бойз";

Кипр: АПОЕЛ;

Сербия - "Партизан";

Шотландия - "Селтик", "Рейнджерс"

Швеция - "Мальме";

Румыния - ЧФР;

Норвегия - "Русенборг";

Казахстан - "Астана";

Азербайджан: "Карабах";

Болгария - "Лудогорец";

Словакия - "Слован";

Венгрия - "Ференцварош";

Люксембург - "Дюделанж".

Ранее сообщалось, что тренер Зари после поражения от Эспаньола обещает в ответном матче интригу и хлопанье дверью.

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