Определились все участники группового турнира Лиги Европы УЕФА
В четверг завершились ответные стыковые поединки заключительного этапа квалификации - раунда плей-офф футбольной Лиги Европы-2019/20, по итогам которых названы все участники групповой стадии второго по значимости клубного еврокубкового турнира континента.
Как сообщалось, луганская "Заря" по сумме двух матчей уступила испанскому "Эспаньолу" (1:3 в Барселоне, 2:2 - в Запорожье) и досрочно завершила международный сезон.
Жеребьевка основной сетки Лиги Европы состоится 30 августа в Монако.
Отметим, что при жеребьевке киевское "Динамо" благодаря клубному коэффициенту УЕФА попало в первую корзину, "Александрия" - в четвертую.
Участники группового турнира Лиги Европы УЕФА:
Испания - "Севилья", "Хетафе", "Эспаньол";
Англия - "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон";
Италия - "Лацио", "Рома";
Германия - "Айнтрахт", "Боруссия" Менхенгладбах, "Вольфсбург";
Франция - "Ренн", "Сент-Этьен";
Россия: "Краснодар", ЦСКА;
Португалия - "Брага", "Гимарайнш", "Порту", "Спортинг";
Украина - "Динамо" Киев, "Александрия";
Бельгия - "Гент", "Стандард";
Турция - "Бешикташ", "Истанбул Башакшехир", "Трабзонспор";
Голландия - "Алкмаар", ПСВ, "Фейеноорд";
Австрия - "Вольфсберг", ЛАСК;
Дания - "Копенгаген";
Швейцария - "Базель", "Лугано", "Янг Бойз";
Кипр: АПОЕЛ;
Сербия - "Партизан";
Шотландия - "Селтик", "Рейнджерс"
Швеция - "Мальме";
Румыния - ЧФР;
Норвегия - "Русенборг";
Казахстан - "Астана";
Азербайджан: "Карабах";
Болгария - "Лудогорец";
Словакия - "Слован";
Венгрия - "Ференцварош";
Люксембург - "Дюделанж".
Ранее сообщалось, что тренер Зари после поражения от Эспаньола обещает в ответном матче интригу и хлопанье дверью.
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