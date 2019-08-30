Новая Рада: монобольшинство за улыбкой Разумкова

Новый парламент начал работу. Они хотели сделать все молниеносно, как Зеленский при инаугурации распустил старую Верховную Раду. Но блицкриг застрял из-за того, что аппарат распечатал повестку дня только для фракции "слуг народа". В результате все напоминало попытку Ющенко задавить внутренними войсками бунт Верховной Рады, остановленную одним гаишником.

Однако следует заметить, что все это не раздражало, а веселило. Практически всех, кроме 8%-й "элиты". Не случайно Разумков при голосовании за него как спикера собрал 390 голосов. Против была только порошенковская "Евросолидарность", которая теперь всегда будет против. Но постоянной вставкой пяти копеек больше напоминает радикалов Ляшко в прошлом созыве. Скорее всего, с тем же итогом.

Однако мы о Разумкове. Не исключено, что когда-нибудь он испортится, но пока главная его черта – отсутствие наглости, чем новый спикер очень сильно отличается в лучшую сторону от предшественников. И прокол с повесткой дня как раз хорошо объясняется этим образом: Разумков еще слишком нормальный, чтобы командовать в стиле Лукашенко и быть эффективным.

Конечно, "нормальность" Разумкова не меняет того факта, что власть снова взяла под себя весь президиум парламента. Но даже это она делала не нагло, как коалиция 2014 года, а стесняясь, как голубой воришка из "12 стульев". Просто Кондратюк (человека вхожего во власть олигарха Пинчука) из "Батькивщины" замаскировали под оппозицию и сделали вторым вице-спикером. И даже демократично устроили рейтинговое голосование по вопросу, который уже был решен.

Так что первая характеристика нового парламента выглядит приблизительно так: по сути – тот же восьмой созыв, но по форме – привлекательнее. Этим они и постараются брать в ближайшие годы, чтобы за приятной улыбкой Разумкова решать вопросы так, как нужно акционерам власти.

Законопроекты от Зеленского: стартовый пакет – бесплатно

Но "решалово" наступит немного позже. Сейчас же Зеленский предлагает Верховной Раде красивую программу, включающую государство в смартфоне, уничтожение рейдерства, улучшение медицины, возрождение науки, укрепление национальной безопасности, завершение войны на Донбассе и возвращение Крыма.

Правда, когда речь заходит о конкретных законопроектах, рассмотрение которых ожидается в ближайшие недели, то тут темы Донбасса, Крыма медицины и науки исчезают. На первый план выходят другие красивые темы – снятие неприкосновенности, сокращение состава парламента и пролонгация льгот для евробляхеров.

Кстати, почему последняя тема стала идеей фикс для Зеленского, непонятно: евробляхеры не составляют значительную часть общества, больше того – значительная часть общества их не поддерживает.

Впрочем, понятно, что стартовый пакет законопроектов от Банковой – это просто пиар-обложка, даже несмотря на то, что некоторые из них имеют весьма серьезный статус. Но по-настоящему серьезное начнется, когда парламенту придется рассматривать госбюджет на 2020 год.

И еще более серьезное – когда Раде придется приступить к анонсированному решению вопросов Донбасса. Безусловно, с этим власть постарается тянуть как можно дольше, но международная ситуация складывается так, что долго тянуть не получится.

Особняком стоит голосование за снятие депуатской неприкосновенности. За это в первом чении проголосовали все фракции (включая "Европейскую солидарность" Порошенко), кроме "Оппозиционной платформы За жизнь". И это также показательно.

Несмотря на показную оппозиционность в "Евросолидарности" уверены, что их никто и пальцем не тронет. Кроме, разве что, показательных выступлений против Порошенко, которые пока не факт, что закончатся приговором суда. Партия Порошенко надеется, что Запад не даст Зеленскому его тронуть. Да и в правительстве сплошь фанаты экс-президента во главе с премьер-министром Гончаруком и министром экономики Тимофеем Миловановым.

А вот против кого может быть направлен основной удар - это как раз по "Оппозиционной платформе". Запад за нее заступаться не будет, уличные националисты тем более. А с точки зрения политтехнологической "Оппоплатформа" для власти куда опаснее, чем партия Порошенко. Потому что именно к политсиле Бойко и Медведчука в случае массового разочарования отойдет значительная часть избирателей "Слуги народа".

Поэтому, несмотря на шумиху вокруг уголовных дел вокруг Порошенко, все больше слухов, что настоящий удар готовится как раз по "Оппоплатформе". В частности, именно у ее депутатов готовятся отбирать телеканалы (112 и NewsOne).

Поэтому в "Оппозиционной платформе" и проголосовали против отмены неприкосновенности, прекрасно понимания против кого ее применят в первую очередь.

Схема от Гончарука

Вслед за руководством нового парламента страна получила и новое правительство.

Новый премьер – Гончарук – вовсе не выглядел уверенным в себе презентатором, скорее он играл роль слуги "слуг народа" и Зеленского персонально. Его правительственная программа и вовсе поразила тем, что новый премьер ничего конкретного не сказал. А о многих ключевых направлениях работы Кабмина вообще не вспомнил.

Впрочем, самое интересное в этот раз таилось не в кандидатуре премьера и не в его речи, а в кадровых назначениях в правительство. Скромный премьер-министр, который считается техническим премьером, смог подмять под себя все ключевые должности.

Главный приз – впервые созданное мегаминистерство энергетики и защиты окружающей среды – достался малоизвестному депутату Оржелю, который занимался энергетикой в гончаруковском Офисе эффективного регулирования (BRDO). Теперь под его контролем – и весь энергетический рынок, и лицензии на добычу природных ресурсов.

Из того же BRDO и другой ключевой министр – юстиции, который будет проверять законность всех постановлений, принимаемых правительством. Больше того, побывший всего один день нардепом Малюська – еще и партнер Гончарука по его юридической фирме.

Наконец, визировать все постановления правительства будет создатель "Монобанка" и новый министр Кабмина Дубилет. К BRDO он формально отношения не имеет, но известен тем, что является человеком, который ввел Гончарука (через Богдана) в команду Зеленского.

Таким образом, получив под свой контроль самый лакомый кусочек украинской экономики, Гончарук еще и создал замкнутый круг утверждения решений правительства. Как такое могло произойти? Тут одно из двух: либо вся схема создается под контролем Богдана (и Коломойского), либо Банковая отдала все на откуп новому премьеру. Причем, учитывая реалии нынешней власти, второй вариант не менее реален, чем первый.

Но, в любом случае, создается фундамент для сверхприбыльной монопольной коррупционной схемы, которая вскоре окажется в центре внимания всей страны.

Шоколадный путч

Анекдот дня – путч от Порошенко. Появился он из снятой журналистами переписки нардепа "Слуги народа" Богуцкой, которая объяснила необходимость сохранения Авакова на посту главы МВД до декабря именно тем, что "именно на декабрь Петя готовит путч".

О том, что Порошенко пытается в союзе с националистами организовать нечто вроде силового Майдана, говорят не первый день. Но даже те, кто писал об этих планах, не поверят в то, что речь идет об организованном заговоре, для которого уже даже назначен срок.

А поскольку нардеп Богуцкая, к тому же, явно не тянет на аналитика, то очевидно, что она лишь пересказывает вводные руководства фракции, распространенные как раз для того, чтобы объяснять внешнему миру, почему Аваков должен остаться.

Однако, тот факт, что Аваков остался министром, на шутку не тянет, а потому и объяснение должно быть таким, которому поверят. Иначе все будет, как с еженедельными "нападениями Путина" на Украину при Порошенко. Только еще смешнее.

Богатырева: тихий камбэк

Вслед за Саакашвили и Портновым состоялось еще одно громкое возвращение – экс-секретаря СНБО и экс-министра здравоохранения Богатыревой. Правда, громким оно было только один вечер, когда Раиса Васильевна прибыла и попала в СИЗО, а потом началась Верховная Рада, и на суд с залогом уже мало кто обратил внимание.

Между тем, очевидно, что именно так все и было спланировано – вернуться под самое начало Верховной Рады, оперативно оформить через суд залог в 220 тысяч долларов и тут же выплатить его через Новинского. Да, пришлось одну ночь провести в СИЗО, но это небольшая плата, если экс-секретарь СНБО действительно сильно хотела вернуться на Родину.

Безусловно, впереди еще будет следствие, которое уже шестой год ищет миллиард, заработанный (по словам Супрун) Богатыревой на тендерах. Но если за пять лет не накопали на приговор, то в следующие пять вряд ли что-то изменится. Тем более, что у прокуратуры теперь будут более свежие цели.

Так что можно сказать, что Богатырева стала пионером, проложившим путь, по которому могут пойти другие представители "бандитской власти" времен Януковича. Пройти по этому пути, к примеру, вполне по силам братьям Клюевым. Заказан он только самому Януковичу и представителям "семьи" – там речь идет о слишком больших деньгах, которых, к тому же, у них больше нет.