Получивший гражданство Украины экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев заявил, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

"Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!" - написал он на своей странице в Facebook после полуночи пятницы, 30 августа. Какой-либо дополнительной информации политик не сообщил.

Тем временем в России появилось сообщение о том, что украинских политзаключенных в автозаках везут в аэропорт. Об этом написал Telegram-канал "НЕЗЫГАРЬ".

"Сообщается, что колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром Остафьево", — говорится в сообщении в Telegram-канале "НЕЗЫГАРЬ Brief". В репосте этого сообщения в основной канал "НЕЗЫГАРЬ" добавляется "Процесс обмена начался? Ждем подтверждения".

Напомним, что ранее про эту дату говорил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа и нардеп Ахтем Чийгоз. Он объявил об освобождении удерживаемых в России украинских граждан в пятницу.