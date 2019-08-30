Народные депутаты предварительно (в первом чтении) одобрили проект закона о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которыми предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности.

На пленарном заседании первой сессии Верховной Рады 9-го созыва в ночь на пятницу, 30 августа, за проект закона проголосовали 363 народных депутатов, 1 – воздержался, против – 0. Проголосовали все фракции кроме "Оппозиционной платформы За жизнь", которая заявила о нарушении регламента при рассмотрении законопроекта.

Интересно, что голосование произошло после буйной реакции президента Владимира Зеленского на спорящих депутатов. Он выкрикнул: "Господи! Да шо вы орете все время" и ударил обеими руками по столу.

Как сообщалось, законопроект №7203 был внесён в Раду 8 созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко.

В июне 2018 года Конституционный суд Украины (КС) дал заключение относительно соответствия этой инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Законопроектом предлагается исключить из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В случае утверждения в целом конституционных изменений в данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

В Верховной Раде 8-го созыва не рассматривали эти конституционные изменения, ссылаясь на то, что в своем заключении КС обратил внимание, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать способность политической и правовой системы Украины в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента.

Вице-спикер Руслан Стефанчук ранее предполагал, что во втором чтении (окончательно) неприкосновенность отменят уже в сентябре.

Ранее сообщалось, что Рада поддержала назначение Рябошапки генеральным прокурором Украины.

Также мы писали, что НРада уволила Юрия Луценко с должности Генерального прокурора.