Новоназначенный в четверг Верховной Радой Украины премьер-министр Украины Алексей Гончарук задекларировал 1,851 млн грн доходов за 2018 год.

Согласно электронной декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, в 2018 году Гончарук получил 60 772 грн заработной платы в общественной организации "Офис эффективного регулирования" (или же чуть более 5000 гривен в месяц), 1 789 972 грн – дохода от предпринимательской деятельности и 634 грн доходов на банковский счет.

Кроме того, он задекларировал 89 617 грн на счетах в "УниверсалБанке" и 68 744 грн в "АльфаБанке", а также 100 тыс. грн, 84 тыс. долларов и 36 тыс. евро наличных средств.

Также из декларации Гончарука следует, что он арендует квартиру в Киеве площадью 74 кв. м, а также зарегистрирован в квартире в Чернигове площадью 71 кв. м.

К тому же премьер владеет автомобилем Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска. Кроме того, в декларации указано, что он владеет корпоративными правами обслуживающего кооператива "Садовое общество "Астрон", где является главой правления (не указана доля) и 33,33% фирмы "Глобал Хелс Резолюшен Патісіпейшен БІ.ВІ." (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что Рада избрала Алексея Гончарука премьер-министром Украины .

Также мы писали, что Волкер поздравил Гончарука и новый Кабинет министров Украины постом в Twitter.