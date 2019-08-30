Донецкий Шахтер сегодня узнал своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов.

Как сообщается на официальном сайте клуба, уже в первом туре подопечные Луиша Каштру на ОСК "Металлист" в Харькове примут "Манчестер Сити".

30 (с 14:00) и 31 августа приоритетное право купить билеты на этот и другие домашние поединки получат владельцы абонементов сезона-2019/20.



Календарь матчей:



1-й тур. 18 сентября, 22:00. "Шахтер" – "Манчестер Сити";

2-й тур. 1 октября, 19:55. "Аталанта" – "Шахтер";

3-й тур. 22 октября, 19:55. "Шахтер" – "Динамо" З;

4-й тур. 6 ноября, 22:00. "Динамо" З – "Шахтер";

5-й тур. 26 ноября, 22:00. "Манчестер Сити" – "Шахтер";

6-й тур. 11 декабря, 19:55. "Шахтер" – "Аталанта";

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