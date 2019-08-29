"Страна" публикует график работы Верховной Рады на сентябрь
В распоряжении "Страны" оказался календарный план второй сессия Верховной Рады на сентябрь.
Так, на понедельник, 2 сентября, запланирован Согласительный совет.
Пленарные заседания начинаются уже во вторник, 3 сентября. Впрочем, все остальные дни следующей недели нардепы будут заняты в комитетах.
Далее пленарные заседания возобновляются с 10 сентября, вторник, и продолжаются всю неделю, до 13 сентября включительно.
Следующая дата пленарных заседаний - с 17 сентября, вторник, и тоже до конца недели.
С 30 сентября, понедельник, по 4 октября включительно нардепы будут работать в комитетах.
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