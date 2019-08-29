В распоряжении "Страны" оказался календарный план второй сессия Верховной Рады на сентябрь. 

Так, на понедельник, 2 сентября, запланирован Согласительный совет. 

Пленарные заседания начинаются уже во вторник, 3 сентября. Впрочем, все остальные дни следующей недели нардепы будут заняты в комитетах. 

Далее пленарные заседания возобновляются с 10 сентября, вторник, и продолжаются всю неделю, до 13 сентября включительно. 

Следующая дата пленарных заседаний - с 17 сентября, вторник, и тоже до конца недели. 

С 30 сентября, понедельник, по 4 октября включительно нардепы будут работать в комитетах. 

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