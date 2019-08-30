В Верховной Раде Украины состоялась перепалка между "слугой народа" Максом Бужанским и экс-президентом Петром Порошенко.

Как сообщает корреспондент "Страны", Бужанский на украинском языке спросил у кандидата в генпрокуроры Руслана Рябошапки, будет ли наказан за свои преступления Порошенко. Сразу после этого слово взял экс-президент, который сказал, что не хотел бы слышать подобных высказываний в зале, поскольку "виновных назначает в Украине суд".

"Уважаемый господин президент, господин глава Верховной Рады. Я хотел бы, чтобы голословные обвинения, которые звучат в российских СМИ, не повторялись здесь. По Конституции Украины человек не может быть обвинен никак, кроме как по решению суда", - сказал Петр Порошенко.

Затем взял слово Нестор Шуфрич из "Оппоплатформы" и сказал, что Порошенко должен сесть в тюрьму. И заявил, что через 30 дней каждое свое выступление будет заканчивать словами "А Петр Алексеевич все еще среди нас". После чего Порошенко опять взял слово, заявив, что его не интересует мнение Шуфрича "из оккупационной платформы".

Ранее сообщалось, что появилось фото, как депутат Порошенко ковыряется в носу.

Также мы писали, что Рада поддержала назначение Рябошапки генеральным прокурором Украины.