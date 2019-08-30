Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил новоназначенного премьер-министра Украины Алексея Гончарука и новый Кабмин, а также заверил их в поддержке Вашингтоном в продвижении реформ и стремлении к восстановлении территориальной целостности страны.

"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал Волкер в своем аккаунте в Twitter.

Фото: https://twitter.com/SpecRepUkraine

Как сообщала "Страна", депутаты проголосовали за увольнения Юрия Луценко с должности Генерального прокурора и избрала Руслана Рябошапку новым главой ГПУ.

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