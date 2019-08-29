Ни одного голоса против. Рада уволила Юрия Луценко с должности Генерального прокурора
Верховная Рада 9 созыва проголосовала за увольнение Юрия Луценко с должности главы Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).
За данное решение проголосовали 317 народных избранников.
Ожидается, что новым Генпрокурором станет Руслан Рябошапка.
Ранее сообщалось, что депутаты проголосовали за новый состав Кабмина, предложенный премьер-министром.
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