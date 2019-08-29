Появился полный список законопроектов, которые были внесены командой новоназначенного премьер-министра Украины Алексея Гончарука во время первого рабочего дня Верховной Рады.

"Уже зарегистрировано 37 законопроектов в Раде, которые являются нашими первоочередными", – сообщил премьер, выступая в парламенте нового созыва в первый день его работы.

По словам Гончарука, самая важная задача правительства – экономический рост. "Это должно дать нам 1 млн рабочих мест", – добавил он. Помимо необходимости обеспечить дешевые ресурсы, премьер также заявил о намерении установить равные правила игры.

"Очень долго в стране большое количество людей считало, что Украину как государство можно использовать для создания для себя конкурентных преимуществ. Мы это прекратим. Железную дорогу, облэнерго, облгазы и так далее и тому подобное нельзя использовать для получения сверхприбылей за счет других", – подчеркнул Гончарук.

Отметим, что в данный момент на сайте ВРУ опубликованы данные о регистрации уже 40 проектов законов от депутатов Слуги народа, но тексты документов пока отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада проголосовала за руководителей и состав профильных комитетов.

Также мы писали, что Верховная Рада Украины поддержала создание 23 парламентских комитетов.