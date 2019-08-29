Президент Украины Владимир Зеленский вывел Андрея Загороднюка из наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе №632/2019, размещенном на сайте главы государства.

"В соответствии со статьей 5 Закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" постановляю: в частичное изменение статьи 1 указа Президента Украины от 17 марта 2014 года № 309 "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (с изменениями, внесенными указами от 17 ноября 2016 года № 510, от 18 января 2018 года № 8, от 12 июня 2019 года № 402 и от 9 июля 2019 года № 499) прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" А.Загороднюка", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Данное решение было принято из-за того, что Загороднюк стал министром обороны Украины.

Ранее сообщалось, что ранее Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко и Ивана Баканова.