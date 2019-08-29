Журналисты "Страны" сделали фотографию депутата Петра Порошенко, который ковыряется в носу во время первого заседания Верховной Рады девятого созыва, проходящего в четверг, 29 августа.

Фото: Страна.ua

Напомним, депутат Елизавета Богуцкая объяснила, что Арсена Авакова оставили в должности главы МВД из-за переворота, который якобы в декабре готовит экс-президент Петр Порошенко.

В переписке она написала следующее: "Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать – мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

Позже она Лиза Богуцкая объяснила, что именно она знает о планах Порошенко устроить переворот и роли Авакова.