Президент Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности заместителя руководителя офиса президента и с должности главы Миссии Украины при НАТО, и Ивана Баканова от должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

"Освободить Пристайко Вадима Владимировича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины", - говорится в указе №633/2019.

"Освободить Баканова Ивана Геннадьевича от должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в документе под номером 635/2019.

Данные увольнения президент провел из-за того, что Вадим Пристайко был избран главой МИД, а Баканов - главой СБУ.

Как сообщалось, депутаты утвердили новый Кабмин.

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