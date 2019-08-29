Новоназначенный министр юстиции Украины Денис Малюська выкладывал на своей странице в социальной сети Facebook фотографии со смешными гримасами.

Фото: Facebook/Denis Malyuska

Как сообщалось, в четверг, 29 августа, Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Среди прочих Денис Малюська был назначен министром юстиции Украины.

Также мы писали, что все решения Рада утверждает более чем 300 голосами. Голосуют "за" Слуга народа, группа Аваков-Коломойского "За будущее", Батькивщина, а также некоторые внефракционные депутаты. Иногда голосуют и депутаты от Голоса.

Ранее сообщалось, что Рада избрала Алексея Гончарука премьер-министром Украины.