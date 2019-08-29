Футболисты луганской "Зари" досрочно завершили выступление в еврокубках.

В ответном стыковом матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА "Заря" обменялась двумя голами с испанским "Эспаньолом" и завершила игру вничью 2:2, передает Укринформ.

Так, на "Славутич-Арене" в Запорожье в составе "Зари" мячи забили Богдан Леднев, который отличился на 54-й минуте, и Назарий Русин (78); у "Эспаньола" - Факундо Феррейра (34), и Матиас Варгас (62).

Напомним, что первый матч в Барселоне завершился со счетом 3:1 в пользу испанской команды, которая в итоге получила место в основной сетке второго по рангу клубного еврокубкового турнира.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА, где выступят киевское "Динамо" и "Александрия", состоится 30 августа в Монако.

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