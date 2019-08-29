Вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская пробилась в третий круг заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн.

Во втором круге соревнований посеянная под 32-м номером Ястремская за 1 час 17 минут уверенно обыграла шведку Ребекку Петерсон - 2:0 (6:4, 6:1), сообщает Укринформ.

Однако с соперницей в четвертом круге украинке не повезло - Ястремская встретится с 5-й "ракеткой" турнира своей соотечественницей Элиной Свитолиной.

US Open-2019 пройдет до 8 сентября.

Ранее сообщалось, что вчера Элина Свитолина уверенно обыграла сестру Уильямс во втором круге US Open.

Также мы рассказывали, что Свитолина показала фото с легендарным боксером Майком Тайсоном в Нью-Йорке.