Народный депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая завила, что намеренно показала свою переписку в мессенджере и объяснила, что имела ввиду говоря о перевороте, который якобы готовит экс-президент Петр Порошенко.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Вы думаете, что зная то, что все фотографируется, а я сижу прямо под ними, я так просто показала то, что написала? Конечно, нет", - написала она.

Как она отметила, недавно Порошенко в соцсетях призывал сторонников заблокировать Раду и устроить новый Майдан.

"Когда в 17 году под Радой стоял палаточный городок с требованиями к Раду, Луценко по поручению Порошенко открыл дело на Саакашвили за "попытку совершить государственный переворот за деньги Курченко". Не так давно Порошенко на своей странице призывал своих сторонников блокировать Раду и сделать "Майдан" с горящими шинами, если что-то пойдет "не так". Это не попытка сделать переворот? То есть Михаил - это переворот, а Порошенко - это детские игрушки...", - отметила депутат.

По ее словам, Порошенко вынашивает планы своего возвращения на пост президента. "Он, конечно, завтра с танками не приедет под Раду. Но то, что будет вынашивать планы вернуться - это факт", - заявила Богуцкая.

Также она сообщила, что не видит разницы между министром МВД Арсеном Аваковым и Порошенко, но благодарна, что он не вступил в сговор с бывшим президентом.

"Для меня практически нет разницы между ним и Порошенко. Но благодаря тому, что он не вступил в сговор с Петром, мы сейчас не имеем президента Порошенко, не имеем спикера Медведчука, не имеем премьера Бойко и не имеем Порохо-большинства в Раде. Зеленский провел много встреч с потенциальными министрами МВД. Но пока, если что-то такое произойдет, трудно сказать, удержится ли государство от хаоса", - заявила нардеп.

Скриншот: Facebook/Liza Bogutskaya

Напомним, сегодня на первом заседании Верховной Рады нового созыва нардеп Лиза Богуцкая кому-то написала в мессенджере, что главу МВД Арсена Авакова оставят на должности, чтобы не допустить переворота, который якобы планирует экс-президент Петр Порошенко.

После этого выступавший в Раде Владимир Зеленский призвал нардепов слать меньше SMS-сообщений.