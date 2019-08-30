30 августа на народном календаре День Мирона или Вдовьи помочи, в мире вспоминают жертв насильственных исчезновений, день рождения у президента Беларуси Александра Лукашенко.
Церковные и народные праздники
Православные сегодня вспоминают священномученика Мирона Кизического и преподобного Алипия, иконописца Печерского.
На народном календаре День Мирона или Вдовьи помочи. Часто на Мирона был ветренный день, начинался листопад, говоривший о том, что совсем скоро на календаре осень. Сегодня был принято помогать вдовам, сиротам, всем обездоленным. Семьям, в которых не было мужчин, помогали в тяжелых домашних и сельскохозяйственных работах.
Международные
С подачи ООН в мире сегодня отмечают Международный день жертв насильственных исчезновений, к которым относят аресты, задержания и похищения. Самая известная организация, которая занимается проблемой насильственных исчезновений, это Amnesty International. В этот день она обращается к правительствам стран с призывом предпринять все, чтобы искоренить такую практику.
События и даты
В 1797 году родилась английская писательница Мэри Шелли, придумавшая историю о Франкенштейне.
В 1860 году на свет появился художник Исаак Левитан, прославившийся своими пейзажами.
"Золотая осень" Левитан
В 1901 англичанин Хьюберт Бут запатентовал первый электрический пылесос.
В 1906 году выдающийся норвежец Руаль Амундсен завершил плавание через Северо-Западный морской проход - вдоль северного побережья Северной Америки.
В 1918 году Фанни Каплан совершила покушение на Ленина. Она выстрелила в него несколько раз во время митинга рабочих.
В 1928 году Джавахарлал Неру потребовал независимости Индии.
Сегодня 65 лет исполняется президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Также сегодня день рождения у актрисы Камерон Диас.
Именины
Сегодня именины у Алексея, Дмитрия, Ильи, Павла, Филиппа, Юлианны.