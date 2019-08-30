30 августа на народном календаре День Мирона или Вдовьи помочи, в мире вспоминают жертв насильственных исчезновений, день рождения у президента Беларуси Александра Лукашенко.

Церковные и народные праздники

Православные сегодня вспоминают священномученика Мирона Кизического и преподобного Алипия, иконописца Печерского.

На народном календаре День Мирона или Вдовьи помочи. Часто на Мирона был ветренный день, начинался листопад, говоривший о том, что совсем скоро на календаре осень. Сегодня был принято помогать вдовам, сиротам, всем обездоленным. Семьям, в которых не было мужчин, помогали в тяжелых домашних и сельскохозяйственных работах.

Международные

С подачи ООН в мире сегодня отмечают Международный день жертв насильственных исчезновений, к которым относят аресты, задержания и похищения. Самая известная организация, которая занимается проблемой насильственных исчезновений, это Amnesty International. В этот день она обращается к правительствам стран с призывом предпринять все, чтобы искоренить такую практику.

События и даты

В 1797 году родилась английская писательница Мэри Шелли, придумавшая историю о Франкенштейне.

В 1860 году на свет появился художник Исаак Левитан, прославившийся своими пейзажами.

"Золотая осень" Левитан

В 1901 англичанин Хьюберт Бут запатентовал первый электрический пылесос.

В 1906 году выдающийся норвежец Руаль Амундсен завершил плавание через Северо-Западный морской проход - вдоль северного побережья Северной Америки.

В 1918 году Фанни Каплан совершила покушение на Ленина. Она выстрелила в него несколько раз во время митинга рабочих.

В 1928 году Джавахарлал Неру потребовал независимости Индии.

Сегодня 65 лет исполняется президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Также сегодня день рождения у актрисы Камерон Диас.

Именины

Сегодня именины у Алексея, Дмитрия, Ильи, Павла, Филиппа, Юлианны.