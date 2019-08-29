В американском сегменте Международной космической станции в космосе сработала аварийная сигнализация.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Роскосмос".

По их данным, космонавт Александр Скворцов связался с Центром управления полетами (ЦУП) и сообщил о срабатывании аварийного сигнализатора на американском сегменте.

"Да, попахивает кислородом", - сказал космонавт, прокомментировав таким образом, где именно сработал датчик.

Отмечается, что в момент срабатывания автоматики космонавты проводили плановые работы по повышению уровня давления внутри станции, надо было поднять давление на 5 мм ртутного столба. Экипажу из ЦУПа рекомендовали "закрыть кран пока что".

К моменту закрытия крана с воздухом давление на станции достигло 750 мм ртутного столба.

В "Роскосмосе" сообщили, что экипаж МКС уже принял меры по устранению причин повышения уровня кислорода в воздухе станции и сейчас обстановка на МКС штатная.

Ранее "Страна" информировала, что российский космический корабль с роботом Федором на борту не смог с первого раза состыковаться с МКС.

Но со второго раза попытка была успешной: Союз МС-14 пристыковался к МКС.