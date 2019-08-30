Президент Беларуси Александр Лукашенко и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсуждали возможные пути урегулирования конфликта на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На состоявшихся сегодня переговорах с Джоном Болтоном президент Беларуси Александр Лукашенко изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. Белорусская сторона считает, что должна быть, конечно же, искренняя заинтересованность вовлеченных в это сторон", - сказал Макей.

"Когда спорят, надо ли Соединенным Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное - разрешить конфликт. Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим", - подчеркнул глава МИД.

По словам министра, Лукашенко во время переговоров уделил данному вопросу особое внимание. Макей также отметил, что американская сторона уехала с понимаем того, что Беларусь готова сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация на Украине разрешилась как можно быстрее.

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