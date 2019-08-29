29 августа на стартовой площадке иранского космодрома имени Имама Хомейни взорвалась ракета. Об этом сообщает агентство "CNN" со ссылкой на снимки со спутников.

На снимках, на которые ссылается издание, изображен иранский космодром в провинции Семнан. На стартовой площадке различим черный дым и тлеющие остатки ракеты.



Фото: cnn.com

Как отмечают эксперты, взрыв мог произойти во время заправки ракеты.

Западная пресса передавала, что в ближайшие дни Иран должен был провести запуск спутника Nahid 1. Однако пока неясно, имеет ли отношение к этому проекту взорвавшаяся ракета.

"Что бы это ни было, оно взорвалось, и вы смотрите на тлеющие остатки того, чем это должно было быть", - прокомментировал журналистам снимки старший научный сотрудник Института международных исследований Мидлбери в Монтерее Дэвид Шмерлер.

28 августа "Страна" рассказывала, что компания SpaceX успешно испытала Starhopper, корабль для будущего полета на Марс.

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