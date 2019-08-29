Верховная Рада Украины проголосовала за руководителей и персональный состав 23 профильных комитетов, которые были созданы на первом ее заседании.

За соответствующее постановление "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов ВР Украины девятого созыва" проголосовали 299 народных депутатов.

Комитет по вопросам аграрной и земельной политике возглавил Николай Сольский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносильская ("Слуга народа");

Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа");

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - Андрей Герус ("Слуга народа");

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа");

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность");

Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина");

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа");

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа");

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный);

Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады - Сергей Кальченко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам свободы слова - Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа За жизнь");

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - Юрий Кысиль ("Слуга народа");

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Даниил Гетманцев ("Слуга народа");

Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа").

Ранее сообщалось, что Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, предложенный Гончаруком.

Также мы писали, что все решения Рада утверждает более чем 300 голосами. Кто голосует?.

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