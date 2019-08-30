Экипаж российского корабля "Федерация" не сможет помочиться на автобус перед стартом из-за новых скафандров, в которых не предусмотрена ширинка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на комментарий гендиректора "Звезды" Сергея Позднякова.

"Я не знаю, как это будет происходить - у нас ширинки нет. Надо дополнение в технические задачи",- сказал он журналистам на брифинге и добавил, что в случае, если заказчик захочет, то предприятие готово добавить ширинку в скафандр.

"Есть техническое задание. Там нигде не прописано, что надо помочиться на колесо. Более того, когда космонавты надевают скафандры на Байконуре, наши люди помогают их надевать, проверяют на герметичность. Потом едут на автобусе, останавливаются под горой, и происходит история, известная со времен Гагарина", - пояснил Поздняков.

По данным издания, у российских космонавтов есть традиция перед стартом выйти из автобуса, чтобы помочиться на его колесо. Традицию заложил Юрий Гагарин. Для этого у космонавтов на нынешнем поколении скафандров "Сокол-КВ-2" есть специальная шнуровка.

Фото: ria.ru

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