Из депутатской фракции "Слуга народа" вышли пять народных депутатов: Михаил Федоров, Анна Новосад, Владислав Криклий, Алексей Оржель и Денис Малюська. Они перешли на работу в правительство Алексея Гончарука. Об этом сообщает корреспондент "Страны" в парламенте.

Федоров стал вице-премьером – министром цифровой трансформации, Новосад – министром образования и науки, Криклий – министром инфраструктуры, Оржель – министром энергетики и защиты окружающей среды, Малюська - министром юстиции.

Во фракции "Слуга народа" 124 народных депутата. Из предвыборного списка ранее выбыли четыре народных депутата. Поэтому, чтобы понять, кто теперь попадет в Раду по списку партии вместо ушедших в Кабмин, нужно начинать со 129 номера.

В парламенте появятся следующие народные избранники вместо выбывших:

Ольга Хоменко - управляющий директор студии "Квартал 95";

Анатолий Остапенко - юрист, директор компании "Альфаюрконсалтинг";

Татьяна Цыба - пресс-секретарь партии "Слуга народа";

Иван Калаур - преподаватель Тернопольского национального экономического университета;

Юлия Гришина - профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Шевченко.

Ранее "Страна" сообщала об утверждении парламентом нового Кабинета министров.

Мы также разбирались, кто есть кто в новом правительстве Алексея Гончарука.