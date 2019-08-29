Кто придет на смену пяти нардепам, что покинули фракцию "Слуга народа", перейдя в Кабмин
Из депутатской фракции "Слуга народа" вышли пять народных депутатов: Михаил Федоров, Анна Новосад, Владислав Криклий, Алексей Оржель и Денис Малюська. Они перешли на работу в правительство Алексея Гончарука. Об этом сообщает корреспондент "Страны" в парламенте.
Федоров стал вице-премьером – министром цифровой трансформации, Новосад – министром образования и науки, Криклий – министром инфраструктуры, Оржель – министром энергетики и защиты окружающей среды, Малюська - министром юстиции.
Во фракции "Слуга народа" 124 народных депутата. Из предвыборного списка ранее выбыли четыре народных депутата. Поэтому, чтобы понять, кто теперь попадет в Раду по списку партии вместо ушедших в Кабмин, нужно начинать со 129 номера.
В парламенте появятся следующие народные избранники вместо выбывших:
- Ольга Хоменко - управляющий директор студии "Квартал 95";
- Анатолий Остапенко - юрист, директор компании "Альфаюрконсалтинг";
- Татьяна Цыба - пресс-секретарь партии "Слуга народа";
- Иван Калаур - преподаватель Тернопольского национального экономического университета;
- Юлия Гришина - профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Шевченко.
Ранее "Страна" сообщала об утверждении парламентом нового Кабинета министров.
Мы также разбирались, кто есть кто в новом правительстве Алексея Гончарука.