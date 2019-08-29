За утверждение кандидатур на должности членов нового Кабинета министров Украины, которые были предложены новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком, голосовали не все фракции, а только Слуга народа, За будущее и внефракционные депутаты.

Так, от "Слуги народа" "за" проголосовали 238 депутатов, от "За будущее" - 22 и 21 со стороны внефрационных парламентариев. При этом представители "Оппозиционной платформы - за жизнь", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и Голоса предпочли не голосовать или воздержаться.

Как сообщалось, за такое решение на заседании в четверг вечером проголосовал 281 народный депутат.

Ранее по представлению президента Украины Владимира Зеленского парламент также назначил Вадима Пристайко министром иностранных дел, а Андрей Загороднюка - министром обороны Украины.

В новом Кабмине произошло объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

Также мы писали, что Верховная Рада уволила Грицака и назначила Баканова на пост главы СБУ.