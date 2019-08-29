Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на церемонии в Монако назвал лучших игроков сезона-2018/2019. Об этом сообщает "Интерфакс".

Лучшим защитником и лучшим игроком Европы минувшего сезона стал 28-летний Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля".

Фото: eurosport.ru

Лучшим вратарем признан одноклубник ван Дейка Алиссон Беккер, лучшим полузащитником - Френки де Йонг из голландского "Аякса". А лучшим нападающим - Лионель Месси из испанской "Барселоны".

Специальный приз президента УЕФА за вклад в развитие футбола достался бывшему полузащитнику команды "Манчестер Юнайтед" Эрику Кантона.

Лучшей футболисткой Европы в сезоне 2017/18 по версии УЕФА стала Люси Бронз из "Лиона".

Ранее "Страна" называла всех участников группового турнира Лиги чемпионов и состав корзин перед его жеребьевкой.

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