Украинские полицейские будут получать две социальных помощи ежегодно. Об этом сообщает на странице МВД в Facebook.

"Усилиями и по инициативе руководства МВД и НП 21.08.2019 Кабмин принял, а сегодня были опубликованы изменения в постановление, которым регулируется выплата социальной помощи полицейским", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее была предусмотрена только одна соцпомощь - на оздоровление в размере должностного оклада, "который, как всем известно, значительно ниже уровня денежного довольствия (входят еще надбавки и премии)".

"А вот уже с 2020 их будет две (как и у других госслужащих): на оздоровление - не менее должностного оклада и не больше размера денежного довольствия (одна зарплата), на решение социально-бытовых вопросов - в размере не более одного денежного довольствия (одна зарплата)", - уточнили в МВД.

Размеры помощи будут определяться исходя из имеющегося финансирования.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине социальным инспекторам дали право выбивать излишне выплаченную соцпомощь.

Также мы сообщали, что в Украине соцпомощь сиротам в связи со смертью кормильца будут платить до 23 лет.