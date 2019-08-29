Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис надеется, что Германия начнет переговоры о выплате репараций Афинам. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Об обсуждении репараций Мицотакис заговорил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Мы надеемся, что будет положительный ответ", - сообщил он журналистам, подразумевая предложение Афин относительно переговоров.

Фото: ekathimerini.com

Предыдущее правительство Греции в апреле обратилось к ФРГ с официальной просьбой приступить к обсуждению выплат Афинам. В Греции уверены, что Германия задолжала стране за обе мировые войны.

Меркель не касалась этой темы на пресс-конференции. Но Германия ранее заявляла, что проблема репараций Греции уже урегулирована.

По оценкам греческих властей, они могут требовать у ФРГ минимум 292 млрд евро за оккупацию Германией во время Второй мировой войны и еще 9,2 миллиарда евро за Первую мировую.

В мае "Страна" сообщала, что власти Польши намерены потребовать от Германии за преступления нацистов компенсацию в триллион евро.

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