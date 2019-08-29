В пятницу, 30 августа, в Украине ожидается сухая и жаркая погода с дождями на западе.

Днем столбик термометра поднимется до +25-32 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

В центральных областях прогнозируют сухую и малооблачную погоду. Ночью +15-16 градусов, днем воздух прогреется до +25-26.

На западе страны обещают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16-19, днем +27-32 градусов.

В северных областях - небольшая облачность, сухо. Температура воздуха ночью +12-16 градусов, днем +25-27.

На востоке Украины - малооблачно, без осадков. Ночью +13-14, днем прогреется до +25-+26 градусов.

В южных областях - ясно. Температура воздуха ночью +14-20, днем +25-28 градусов.

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