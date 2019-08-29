В четверг, 29 августа, курс безналичного доллара опустился на 2,5 копейки, остановившись в рамках 25,19-25,21 грн/$. Об этом сообщил глава управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Как сообщается, банки и предприятия работали на межбанке неактивно, и показали к вечеру крошечный объем торгов - порядка $90 млн.

Утром валютные котировки пытались задрать наверх на фоне неожиданных покупок доллара Банком Креди Агриколь. По оценке казначеев, он прибрел порядка $10 млн.

"Однако активные приобретения продлились совсем недолго. Спрос очень быстро сошел на нет. Не было значительного спроса на валюту, не было - и спроса. Большинство банков закрывали сделки внутри своих структур: сводили покупателей и продавцов доллара", - объяснил UBR.ua ситуацию финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Финансисты не связывают вялую активность рынка с ключевым политическим событием - первым заседанием Верховной Радой. Главными кадровыми назначениями и внесением первых законопроектов.

"Все эти события, конечно, обсуждались, но на ход валютной торговли не влияли", - заверил Невмержицкий.

Ключевым моментом стали продолжающиеся выплаты Госказначейством возмещений по НДС: 29 августа оно перечислило бизнесу 2,9 млрд грн. У него было предостаточно гривны для работы. Большой потребности в продаже доллара не было.

"Сегодняшние торги прошли под знаком шаткого равновесия спроса и предложения, ставшего отражением разнонаправленных интересов крупных игроков, закрывающих свои хозяйственные расчеты за месяц", - резюмировал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На наличном рынке тоже спокойно. Средний наличный курс доллара на продаже людям утром подрос на 5 копеек, и не менялся до вечера - 25,25-25,35 грн/$. Минимальный ценник оказался на уровне 25,18 грн/$, а максимальный - на 25,50 грн/$. При этом выкуп валюты у населения проводился в рамках 24,90-25,18 грн/$.

До конца недели финансисты не ждут активизации безналичной торговли.

"Скорее всего, межбанк будет завтра открываться в рамках 25,17-25,23 грн/$. Значительный спрос на валюту в пятницу вряд ли увидим. Да и крупных продаж доллара тоже не стоит ожидать, ведь он получает крупные гривневые вливания по НДС. Потому гривна или постоит на текущих уровнях, или немного укрепится", - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Более широкий коридор для межбанка спрогнозировал Олег Куринной - 25,15-25,25 грн/$.

Ранее сообщалось, что в НБУ решили поднять курс доллара, чтобы помочь бюджету Украины.

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