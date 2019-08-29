Цена на нефть эталонных марок остановила снижение и начала обратное движение, что эксперты объясняют оптимизмом по поводу сокращения запасов в США и ослаблением напряженности в американо-китайской торговой войне. Об этом сообщает "Интерфакс".

На лондонской бирже ICE Futures октябрьские фьючерсы на Brent к 18:45 по Киеву подорожали на $0,26 (0,43%) - до $60,75 за баррель.

На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) стоимость фьючерса на WTI на октябрь к вечеру увеличилась на $0,79 (1,42%) - до $56,57 за баррель.

Рост вызвало сообщение Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей - рекордные темпы с июня. Вообще эксперты ожидали менее значительного снижения: на 4,7 млн баррелей.

Также сыграло роль сокращение запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится черное золото, продаваемое на NYMEX. Запасы упали до минимума с декабря 2018 года.

Кроме того, на колебание цен повлияло заявление представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет сразу отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Ранее Пекин незамедлительно реагировал на враждебные действия США в торговой войне. И отказ от "мести" может означать изменение стратегии.

Как сообщала "Страна", 26 августа произошло рекордное за последние 11 лет обрушение курса юаня из-за торговой войны Китая и США.

Мы также писали о скандале с иранский нефтяным танкером Grace 1.