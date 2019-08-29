Депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий высказал сожаление о том, что его переписка с использованием нецензурной лексики стала достоянием общественности.

"Мне стыдно за слова, а не за переписку, потому что это моя личная переписка с моим личным другом. В течение трех суток 24 часа в сутки меня обвиняли пол страны, что я поддерживаю назначение Ульяны Супрун. А я поддерживаю совсем другого человека. Об этом я написал, но в той форме, в которой был задан вопрос. Такие слова публично - точно нельзя, но это моя личная переписка и не с руководителем партии, не с руководителем государства, а с моим личным другом. Он спросил в таком тоне - я в таком тоне ответил. Принимаю, что надо сдерживаться, я сегодня вижу, что личного у меня уже ничего не осталось", - объяснил Радуцкий.

Ранее "Страна" рассказывала об обсуждении в мессенджере народным депутатом от партии "Слуга народа" Лизой Богуцкой вопроса, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.

Также мы сообщали, что нардеп Богуцкая заявила, что намеренно отправила сообщение об Авакове и путче Порошенко.