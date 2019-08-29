В Польской нефтегазовой компании (PGNiG) приобрели сжиженный природных газ (СПГ) в США, который продадут компании Энергетические Ресурсы Украины" (ЭРУ) после регазификации. Об этом сообщили на официальном сайте "Энергетических ресурсов Украины" .

Как сообщается, в ноябре этого года в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьци. СПГ поступит к польской системе передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое соединение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года.

"В течение последних двух лет PGNiG приобрела весомый опыт на рынке СПГ. У нас есть возможность закупать сжиженный газ на конкурентных условиях у надежных поставщиков со всего мира. Мы также зарезервировали полную мощность на терминале в Свиноуйсьци, где ожидаем 39 поставок в следующем году, также мы имеем свободную мощность в газопроводе в Польше и ее границах. Это делает PGNiG привлекательным партнером для сотрудничества в создании современного и безопасного рынка газа в этой части Европы", – отметил президент Правления PGNiG Петр Возняк.

"В настоящее время единственным ограничением для увеличения экспорта в Украину является мощность газопроводов Польши в направлении Силезия – Подкарпатье. Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет расширена максимум до 2021 года", – добавил он.

Напомним, PGNiG и ERU сотрудничают уже в течение нескольких лет. В августе 2016 года PGNiG впервые начала экспортировать газ в Украину, где получателем выступила ЭРУ. В прошлом обе компании совместно поставляли природный газ для нужд "Укртрансгаза" – украинского оператора системы передачи и хранения.

Польская нефтегазовая компания занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги геофизики и бурения.

"Энергетические ресурсы Украины"– группа компаний с иностранными инвестициями, которая специализируется на реализации проектов в украинской энергетике.

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