Депутат Верховной Рады 8-го созыва Михаил Добкин опубликовал зарплатную ведомость за январь-август 2019 года. Фото документа он выложил у себя на Facebook.

Из ведомости понятно, что за 8 месяцев Добкин заработал депутатством 128662 гривны (с учетом налогов).

При этом его депутатская зарплата в месяц составила в среднем 20-25 тысяч гривен на руки (то есть, после вычета налогов). Иногда бывало меньше (около 15 тысяч), иногда больше (34 тысячи).

Исключение составляет последний месяц, когда он, видимо, получил все, что ему причиталось при прекращении депутатских полномочий - боле 90 тысяч гривен на руки.

Фото: Facebook/ MMDobkin

Снимок политик подписал довольно эмоционально.

"На всякий случай. Если вам будут что-то пиз...ть про депутатскую зарплату. Эта цифра с налогами. На руки выдали 93340 + 35322 депутатские = 128662", - высказался Добкин.

Скриншот: Facebook/ MMDobkin

Большинство комментаторов считает, что по сравнению с зарплатами обычных украинцев это не такие уж плохие деньги. Хотя одна подписчица восприняла информацию не так однозначно и спросила: "Это вы жалуетесь или хвастаетесь?"

Скриншот: Facebook/ MMDobkin

Ранее "Страна" сообщала, что 29 августа Набсовет Общественного ТВ повысил зарплаты членам правления до 170 тысяч.

Также мы писали, какую зарплату в конверте обещают мажоритарщикам в Раде 9-го созыва, чтобы они "не смотрели налево".