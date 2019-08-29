Народный депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что намеренно показала свою переписку в мессенджере о министре внутренних дел Арсене Авакове и якобы подготовке путча экс-президентом Петром Порошенко. Об этом в соцсети написала журналистка Алена Лунькова.

"Вы думаете, я не знала где я, я намеренно это сделала, чтобы Порошенко знал, что мы готовы. Я Авакова не люблю, но другого человека, который удержит ситуацию у нас нет. Это временно. До нового года. И он это тоже знает",- процитировала журналистка Богуцкую.

Фото: facebook.com





Напомним, сегодня на первом заседании Верховной Рады нового созыва нардеп Лиза Богуцкая кому-то написала в мессенджере, что главу МВД Арсена Авакова оставят на должности, чтобы не допустить переворота, который якобы планирует экс-президент Петр Порошенко.

После этого выступавший в Раде Владимир Зеленский призвал нардепов слать меньше SMS-сообщений.