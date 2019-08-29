Депутаты Верховной Рады девятого созыва во время своего первого заседания практически все решения утверждают более чем 300 голосами, что больше, чем конституционное большинство.

Голосуют "за" Слуга народа, группа Аваков-Коломойского "За будущее", Батькивщина, а также некоторые внефракционные депутаты. Иногда голосуют и депутаты от Голоса.

Так, за назначение Ивана Баканова главой СБУ "за" проголосовали 319 депутатов. Перед этим 330 голосами был уволен руководитель СБУ Василий Грицак. А за нового министра иностранных дел Вадима Пристайко проголосовали 310 депутатов. Перед этим 314 голосов сделали новым министром обороны Андрея Загороднюка. А 320 голосов проголосовало за премьер-министра Гончарука.

Напомним, 29 августа Верховная Рада девятого созыва проводит первое заседание после досрочных выборов 21 июля. Новый парламент открылся в 10:00. Главные факты о нем "Страна" уже публиковала.

Сегодня депутаты получили удостоверения и произнесли присягу. Накануне их собирали в зале заседаний, чтобы провести мастер-класс и показать, какие жать кнопки.