Все решения Рада утверждает более чем 300 голосами. Кто голосует?
Депутаты Верховной Рады девятого созыва во время своего первого заседания практически все решения утверждают более чем 300 голосами, что больше, чем конституционное большинство.
Голосуют "за" Слуга народа, группа Аваков-Коломойского "За будущее", Батькивщина, а также некоторые внефракционные депутаты. Иногда голосуют и депутаты от Голоса.
Так, за назначение Ивана Баканова главой СБУ "за" проголосовали 319 депутатов. Перед этим 330 голосами был уволен руководитель СБУ Василий Грицак. А за нового министра иностранных дел Вадима Пристайко проголосовали 310 депутатов. Перед этим 314 голосов сделали новым министром обороны Андрея Загороднюка. А 320 голосов проголосовало за премьер-министра Гончарука.
Напомним, 29 августа Верховная Рада девятого созыва проводит первое заседание после досрочных выборов 21 июля. Новый парламент открылся в 10:00. Главные факты о нем "Страна" уже публиковала.
Сегодня депутаты получили удостоверения и произнесли присягу. Накануне их собирали в зале заседаний, чтобы провести мастер-класс и показать, какие жать кнопки.