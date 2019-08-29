Во время обсуждения кандидатуры Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности Украины его спрашивали о реформе СБУ, в частности, о судьбе Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (Главк "К"). Обсуждение показал канал "Рада".

Слово взял нардеп от партии "Батькивщина Андрей Кожемякин, который в 2005 году возглавлял Главк "К". Он попросил Баканова сохранить сотрудников подразделения.

"У меня вопрос о реформировании спецподразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Сегодня вспоминали успехи по борьбе с контрабандой. Но у нас единственная структура, которая борется с международным наркобизнесом и имеет международный опыт и пользуется уважением, - это главное управление "К". Я прошу вас защитить главк "К" в плане людей, честных офицеров, чтобы они остались служить. И я горжусь тем, что возглавлял это подразделение", - заявил Кожемякин.

Баканов дал понять, что не будет упразднять это подразделение.

"Мы проанализировали функционал других спецслужб, и большинство из них имеет такой функционал. И по борьбе с коррупцией, и с экономическими преступлениями. Без этих функций будет тяжело противостоять вызовам", - отметил Баканов.

После этих слов Кожемякин выразил надежду, что Баканов "будет продолжать реформирование спецслужб по стандартам НАТО и европейских служб".

В тоже время категорически против сохранения "Главка К" выступил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Он напомнил, что в Украине планируют создать Службу финансовых расследований, которой отойдут функции "экономических" департаментов СБУ и МВД, а также функции налоговой милиции.

Напомним, обсуждение закончилось тем, что депутаты Рады назначили на пост главы СБУ Ивана Баканова, который до этого момента занимал должность первого заместителя главы СБУ.

Ранее "Страна" писала, что Владимир Зеленский предложил парламенту одобрить увольнение Юрия Луценко, а генпрокурором назначить Руслана Рябошапку.